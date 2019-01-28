СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-28T09:42:10+03:00

В Туапсинском районе парень вынес с территории санатория радиаторы и металлические секции Фото: Архив "КП"

Молодой человек может провести за решеткой пять лет

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В полицию Туапсинского района с заявлением о пропаже радиаторов и металлических секций обратились работники одного из местных санаториев. Они рассказали о пропаже радиаторов и металлических секций.

Правоохранители опросили возможных свидетелей и осмотрели место происшествия. Выяснилось, что злоумышленник проник на территорию помещения, отжав решетки на окне склада, откуда похитил 25 радиаторных батарей и 8 металлических секций. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Его задержали по месту жительства, после чего доставили в отдел полиции.

Злоумышленник рассказал, что похищенное хотел сдать в пункт приема металла. Все детали изъяли и вернули законному владельцу.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следствие продолжается.