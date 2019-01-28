В Туапсинском районе парень вынес с территории санатория радиаторы и металлические секции
В полицию Туапсинского района с заявлением о пропаже радиаторов и металлических секций обратились работники одного из местных санаториев. Они рассказали о пропаже радиаторов и металлических секций.
Правоохранители опросили возможных свидетелей и осмотрели место происшествия. Выяснилось, что злоумышленник проник на территорию помещения, отжав решетки на окне склада, откуда похитил 25 радиаторных батарей и 8 металлических секций. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Его задержали по месту жительства, после чего доставили в отдел полиции.
Злоумышленник рассказал, что похищенное хотел сдать в пункт приема металла. Все детали изъяли и вернули законному владельцу.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Следствие продолжается.