2019-01-28T09:42:10+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе парень вынес с территории санатория радиаторы и металлические секции

Молодой человек может провести за решеткой пять лет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Туапсинском районе парень вынес с территории санатория радиаторы и металлические секцииВ Туапсинском районе парень вынес с территории санатория радиаторы и металлические секцииФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию Туапсинского района с заявлением о пропаже радиаторов и металлических секций обратились работники одного из местных санаториев. Они рассказали о пропаже радиаторов и металлических секций.

Правоохранители опросили возможных свидетелей и осмотрели место происшествия. Выяснилось, что злоумышленник проник на территорию помещения, отжав решетки на окне склада, откуда похитил 25 радиаторных батарей и 8 металлических секций. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Его задержали по месту жительства, после чего доставили в отдел полиции.

Злоумышленник рассказал, что похищенное хотел сдать в пункт приема металла. Все детали изъяли и вернули законному владельцу.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следствие продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кропоткине спасатели достали собаку, которая застряла в днище старого вагончика
Глава Елизаветинского сельского поселения использовал служебный автомобиль в личных целях
В Сочи из застрявшего в снегу автомобиля эвакуировали шесть человек
В Абинском районе в частном доме взорвался газовый баллон
Пенсионерам, живущим в сельской местности Краснодарского края, повысили выплаты
Пенсионерку из Саратова ищут на территории Кубани
В Краснодаре водитель Nissan 350Z на парковке торгового центра устроил дрифт
В Краснодаре в поселке Лазурном завершили бурение трех скважин
На Кубани рабочая неделя начнется с дождя и мокрого снега
В Сочи скутер влетел в фуру
В Анапе оползень наполовину разрушил лестницу «400 ступеней к морю»
В Армавире с пятого этажа общежития выпала женщина и погибла
В Краснодаре памятную медаль вручили жительнице блокадного Ленинграда
В Краснодаре мужчина вылез из окна многоэтажки и начал оскорблять прохожих
«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ