2019-01-28T10:02:09+03:00
Происшествия

Пенсионерку из Саратова ищут на территории Кубани

В день исчезновения была одета в платье или халат и мокасины
Александра ПОДУШКО
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Пенсионерку из Саратова ищут на территории КубаниПенсионерку из Саратова ищут на территории КубаниФото: Кирилл ЧАЩИН
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80-летняя жительница Саратова Таиса Акафьева пропала без вести в августе 2018 года. Пожилая женщина вышла из своего дома, расположенного по улице Шелковичной, и с тех пор ничего о том, где она находится неизвестно.

На вид ей 79 лет, славянской внешности, рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы средней длины, черные с сединой.

В день, когда Таиса Акафьева пропала, она была одета в платье или халат, а также мокасины.

Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

С собой она возможно взяла черный мобильный телефон «МТС» с номером + 7 (987) 812-87-62.

- Правоохранители просят всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения 80-летней пенсионерки или о месте его нахождения, позвонить по телефонам: 8(8452)74-15-21 либо 02, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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