2019-01-28T10:23:29+03:00
Общество

Пенсионерам, живущим в сельской местности Краснодарского края, повысили выплаты

Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 1333 рубля в месяц
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАССФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае отделение Пенсионного фонда завершило перерасчет пенсий сельских пенсионеров. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 1333 рубля в месяц. Новые выплаты получат почти 40 тысяч пенсионеров, проживающих в сельской местности.

Работа по перерасчету продолжается. Пенсионер может обратиться в отделение Пенсионного фонда и представить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную прибавку.

- Если успеть это сделать до конца 2019 года, то перерасчет проведут с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи заявления пенсия будет повышена с месяца, следующего за месяцем обращения, - рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Краснодарскому краю.

С января этого года в силу вступили поправки, которые предусматривают дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. Выплата повышается на 25 процентов, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Право на надбавку предоставляется при соблюдении трех условий:

1. У пенсионера или того, кто только обращается за пенсией, должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

2. Пенсионер должен проживать на селе.

3. Он не должен быть работающим, то есть, чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кропоткине спасатели достали собаку, которая застряла в днище старого вагончика
Глава Елизаветинского сельского поселения использовал служебный автомобиль в личных целях
В Сочи из застрявшего в снегу автомобиля эвакуировали шесть человек
В Абинском районе в частном доме взорвался газовый баллон
Пенсионерку из Саратова ищут на территории Кубани
В Туапсинском районе парень вынес с территории санатория радиаторы и металлические секции
В Краснодаре водитель Nissan 350Z на парковке торгового центра устроил дрифт
В Краснодаре в поселке Лазурном завершили бурение трех скважин
На Кубани рабочая неделя начнется с дождя и мокрого снега
В Сочи скутер влетел в фуру
В Анапе оползень наполовину разрушил лестницу «400 ступеней к морю»
В Армавире с пятого этажа общежития выпала женщина и погибла
В Краснодаре памятную медаль вручили жительнице блокадного Ленинграда
В Краснодаре мужчина вылез из окна многоэтажки и начал оскорблять прохожих
«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ