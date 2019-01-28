Пенсионерам, живущим в сельской местности Краснодарского края, повысили выплаты

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-28T10:23:29+03:00

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В Краснодарском крае отделение Пенсионного фонда завершило перерасчет пенсий сельских пенсионеров. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 1333 рубля в месяц. Новые выплаты получат почти 40 тысяч пенсионеров, проживающих в сельской местности.

Работа по перерасчету продолжается. Пенсионер может обратиться в отделение Пенсионного фонда и представить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную прибавку.

- Если успеть это сделать до конца 2019 года, то перерасчет проведут с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи заявления пенсия будет повышена с месяца, следующего за месяцем обращения, - рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Краснодарскому краю.

С января этого года в силу вступили поправки, которые предусматривают дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. Выплата повышается на 25 процентов, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Право на надбавку предоставляется при соблюдении трех условий:

1. У пенсионера или того, кто только обращается за пенсией, должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

2. Пенсионер должен проживать на селе.

3. Он не должен быть работающим, то есть, чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование.