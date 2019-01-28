2019-01-28T10:33:55+03:00
Происшествия

В Абинском районе в частном доме взорвался газовый баллон

По предварительным данным, пострадали два человека
Александра ПОДУШКО
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В Абинском районе в частном доме взорвался газовый баллонВ Абинском районе в частном доме взорвался газовый баллонФото: Артем КИЛЬКИН
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На пульт единой дежурно-диспетчерской службы Абинского района 28 января в 9:20 поступило сообщение о взрыве газового баллона без последующего горения в частном доме в станице Холмской.

На место происшествия для уточнения обстоятельств направили оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

- По предварительным данным, пострадали два человека. Их доставили в Центральную районную больницу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве гражданам рекомендует соблюдать элементарные требования безопасности использования газового оборудования.

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