В Абинском районе в частном доме взорвался газовый баллон
На пульт единой дежурно-диспетчерской службы Абинского района 28 января в 9:20 поступило сообщение о взрыве газового баллона без последующего горения в частном доме в станице Холмской.
На место происшествия для уточнения обстоятельств направили оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
- По предварительным данным, пострадали два человека. Их доставили в Центральную районную больницу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
В ведомстве гражданам рекомендует соблюдать элементарные требования безопасности использования газового оборудования.