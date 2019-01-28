СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-28T10:42:53+03:00

В Сочи из застрявшего в снегу автомобиля эвакуировали шесть человек Фото: Архив "КП"

От медицинской помощи они отказались

Изменить размер текста: A A

В Сочи ночью 27 января жители поселка Дагомыс обратились в службу спасения. Автомобиль марки Toyota RAV4 съехал с трассы и застрял в снегу в районе поселка Эсто-Садок. Это произошло, потому что водитель оставил машину на летней резине.

В застрявшем автомобиле находились шесть человек, среди которых один подросток. Самостоятельно выбраться у пассажиров не получалось.

- На место происшествия выехали спасатели Краснополянского отряда «Кубань-СПАС», они эвакуировали пострадавших и доставили их в поселок Эсто-Садок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

От медицинской помощи сочинцы отказались.

Напомним, в Абинском районе в частном доме взорвался газовый баллон. По предварительным данным, пострадали два человека.

На место происшествия для уточнения обстоятельств направили оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.