2019-01-28T10:57:23+03:00
Происшествия

Глава Елизаветинского сельского поселения использовал служебный автомобиль в личных целях

Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа, а также объявили выговор
Александра ПОДУШКО
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Глава Елизаветинского сельского поселения использовал служебный автомобиль в личных целяхГлава Елизаветинского сельского поселения использовал служебный автомобиль в личных целяхФото: Архив "КП"
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Прокуратура Прикубанского округа Краснодара установила, что глава администрации Елизаветинского сельского поселения использовал служебного транспорт в личных целях в выходные и нерабочие праздничные дни. Он ездил как по округу, так и за его пределами.

Это факт удалось раскрыть при просмотре видео с камер фотофиксации передвижения автомобилей.

- Прокурор округа возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которого чиновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Также главе сельского поселения объявлен выговор, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Работа в данном направлении продолжается.

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