Глава Елизаветинского сельского поселения использовал служебный автомобиль в личных целях

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-28T10:57:23+03:00

Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа, а также объявили выговор

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара установила, что глава администрации Елизаветинского сельского поселения использовал служебного транспорт в личных целях в выходные и нерабочие праздничные дни. Он ездил как по округу, так и за его пределами.

Это факт удалось раскрыть при просмотре видео с камер фотофиксации передвижения автомобилей.

- Прокурор округа возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которого чиновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Также главе сельского поселения объявлен выговор, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Работа в данном направлении продолжается.