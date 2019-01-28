СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-28T11:10:24+03:00

В Кропоткине спасатели достали собаку, которая застряла в днище старого вагончика Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Происшествие случилось днем 25 января в Кропоткине. Двадцатилетняя 20-летняя местная жительница позвонила в службу спасения с просьбой достать ее собаку, которая застряла в днище старого вагончика.

Перед тем как обратиться к специалистам, девушка просила помощи у друзей и знакомых, но никто не мог своими силами достать животное.

- Сотрудники Гулькевичского отряда «Кубань-СПАС» выехали на место происшествия. Для спасения питомца они использовали шанцевый инструмент, спасатели извлекли животное и передали хозяйке, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-служба «Кубань-СПАС».

Напомним, в Сочи ночью 27 января жители поселка Дагомыс обратились в службу спасения. Автомобиль марки Toyota RAV4 съехал с трассы и застрял в снегу в районе поселка Эсто-Садок. Это произошло, потому что водитель оставил машину на летней резине.

Эвакуировали шесть человек. От медицинской помощи они отказались.