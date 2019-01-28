В Краснодаре застройщика обвиняют в мошенничестве
Прокуратура Западного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и бывшего директора ООО «Кларисса-Строитель». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, директор фирмы в период 9 февраля 2001 года по 5 марта 2008 привлек от 17 граждан 29 миллионов рублей в качестве долевых взносов на строительство многоэтажек, расположенных по Кубанской набережной.
Деньгами он распорядился по своему усмотрению, чем причинил гражданам ущерб в особо крупном размере.
- На движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело, возбужденное в отношении застройщика, направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Краснодара, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.