16-летнюю школьницу из Краснодара нашли в Екатеринбурге
16-летняя краснодарская школьница ушла из дома. Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Правоохранители выяснили, что пропавшая девочка вылетела самолетом Краснодар-Красноярск с пересадкой в Екатеринбурге. Уральские сотрудники полиции нашли девочку в зале ожидания, когда она ждала стыковочного рейса.
- Школьницу вернули обратно родителям, - рассказали в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
Сотрудникам полиции сбежавшая девочка объяснила, что раньше ее семья жила в Красноярске. Соскучившись по родственникам и друзьям, она решила их навестить. Родителей она не стала предупреждать, потому что знала, что они ее не отпустили бы.
Напомним, пенсионерку из Саратова ищут на территории Кубани. В день исчезновения была одета в платье или халат и мокасины.