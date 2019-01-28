16-летнюю школьницу из Краснодара нашли в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-28T11:37:15+03:00

Родители сообщили правоохранителям, что дочь самовольно покинула дом и скрылась в неизвестном направлении

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16-летняя краснодарская школьница ушла из дома. Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Правоохранители выяснили, что пропавшая девочка вылетела самолетом Краснодар-Красноярск с пересадкой в Екатеринбурге. Уральские сотрудники полиции нашли девочку в зале ожидания, когда она ждала стыковочного рейса.

- Школьницу вернули обратно родителям, - рассказали в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудникам полиции сбежавшая девочка объяснила, что раньше ее семья жила в Красноярске. Соскучившись по родственникам и друзьям, она решила их навестить. Родителей она не стала предупреждать, потому что знала, что они ее не отпустили бы.

Напомним, пенсионерку из Саратова ищут на территории Кубани. В день исчезновения была одета в платье или халат и мокасины.