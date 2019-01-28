СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-28T11:53:23+03:00

В Новороссийске задержали мигранта, который после выдворения из России незаконно вернулся обратно Фото: Мила СТРИЖ

Ему грозит до четырех лет лишения свободы

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В Новороссийске пограничники задержали иностранца, который после административного выдворения из страны незаконно вернулся обратно.

Выяснилось, что несколько лет назад мигрант был привлечен к административной ответственности, тогда на основании решения суда выдворили мужчину из страны и ограничили ему въезд.

Мужчина, потеряв стабильный заработок, решил вернуться назад. Для этого он использовал известную преступную схему – изменил имя и фамилию, получил новый документ и въехал в Россию. После этого он оформил патент на возможность работать на территории Кубани и перебрался в Новороссийск.

Но о его незаконных «проделках» вскоре узнали. Пограничники установили ход совершенного преступления. Иностранца задержали.

- Его привлекли к административной ответственности. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 322 УК РФ. Мужчина может оказаться за решеткой на четыре года, - рассказали в ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.