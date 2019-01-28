В Краснодаре водитель иномарки сбежал с места аварии
В Краснодаре в ночь на 27 января на улице Героев-разведчиков произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 03:00 неустановленный водитель автомобиля марки Infiniti двигался по улице Героев-разведчиков. Он превысил скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в дорожный забор и дерево.
ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
- Мужчина из машины и сбежал с места происшествия, оставив в машине пассажиров - двух 19-летних девушек. Пострадавших доставили в больницу. Одной из них назначено амбулаторное лечение, второй – стационарное, - сообщили в пресс-службе отдела по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
Личность виновника аварии пока не установлена, его ищет полиция.