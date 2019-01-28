СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-28T12:19:44+03:00

В Новороссийске мужчина вышел в море на судне без документов Фото: Архив "КП"

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В Новороссийске мужчина вышел в черноморскую акваторию на маломерном судне без документов, удостоверяющих личность. Местного жителя остановил пограничный наряд, осуществлявший контроль в территориальном море. Новороссиец пояснил, что забыл документы дома. Его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 18.3. КоАП РФ и назначили штраф.

- Все граждане при выходе в морскую акваторию обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, либо копию страниц, содержащих установочные данные гражданина и реквизиты документа, - отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Новороссийске задержали мигранта, который после выдворения из России незаконно вернулся обратно. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.