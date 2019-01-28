В Краснодаре с территории Центрального округа убрали более 200 брошенных машин

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-28T12:35:39+03:00

Если 30-дневный срок хозяин сам не убирает автохлам, то его отправляют на штрафстоянку

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В кубанской столице совместно с правоохранителями окружная администрация устанавливает собственников брошенных машин, направляет им уведомления с требованием в течение 30 дней переместить оставленный на улице автомобиль.

- В Центральном округе за последние пять лет с улиц и дворов убрано более 200 брошенных машин. Работа в этом направлении ведётся постоянно. В большинстве случаев полицейским и муниципальным служащим удается найти взаимопонимание с владельцами. В места временного хранения перемещено порядка 30, в остальных случаях их убирали самостоятельно, - сказала глава администрации Центрального внутригородского округа города Краснодара Елена Малова.

- Если в 30-дневный срок хозяин сам не убирает автохлам, то его отправляют на штрафстоянку. А нарушителю выписывают штраф от 1 до 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Если и тогда владелец не объявится, городские власти по закону подают иск в суд на признание авто брошенным, после чего они могут отправить ее на утилизацию.

О месте расположения брошенных автомобилей на территории Центрального округа Краснодара можно сообщать в отдел общественной безопасности и административной практики окружной администрации по телефону 239-51-02.