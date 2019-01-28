Новый компьютерный томограф установили в Ленинградском районе

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-28T12:50:27+03:00

Он позволяет сканировать с минимальной лучевой нагрузкой и визуализировать тончайшие детали

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае в Ленинградском районе установили новый компьютерный томограф. Он позволяет сканировать с минимальной лучевой нагрузкой и визуализировать тончайшие детали. Медперсонал больницы уже обучен работе с новой техникой.

- Томограф приобрели за счет средств краевого бюджета. Работа по оснащению больниц за счет федерального и краевого бюджета в текущем году будет продолжена, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кубань участвует в различных федеральных программах, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи. В 2019 году регион получит 1,1 миллиард рублей на оснащение современным оборудованием пяти онкодиспенсеров и трех больниц Кубани. Также 379 миллионов рублей выделяется на покупку оборудования для детских поликлиник, а на развитие паллиативной помощи - еще 173 миллиона рублей.