СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-28T13:03:06+03:00

В Кавказском районе мужчина напал на 81-летнюю пенсионерку с ножом Фото: Кирилл ЧАЩИН

Он отобрал у нее 10 тысяч рублей

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Местная жительница обратилась в дежурную часть. Она сообщила о том, что на ее пожилую соседку напали.

81-летняя жительница станицы Казанской пояснила, что ночью в ее дом проник неизвестный мужчина. Он, угрожая предметом схожим с ножом, потребовал выдать ему все имеющиеся деньги и ценности. Пенсионерка отдала ему 10 тысяч рублей. Мужчина скрылся с места происшествия.

Правоохранители составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск подозреваемого, ее передали всем дежурным нарядам.

В течение нескольких дней сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. Ранее судимого 38-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции. Деньги он уже успел потратить на личные нужды.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ. Он обвиняется в разбое. Он может провести за решеткой 12 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.