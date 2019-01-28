В Новороссийске появится двухъярусная набережная
Участок от улицы Толстого до монумента «Города-побратимы» реконструируют
ФОТО: Когда проект начнут воплощать в жизнь, пока неизвестноФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
На этом месте в Новороссийске сделают двухъярусную прогулочную зону. Верхняя часть будет предназначена для пеших прогулок, а нижняя - торговых помещений, спортивных и игровых площадок.
- Дополнительно участок набережной оборудуют пандусами и тактильной плиткой, - сообщают в МКУ «Управление строительства» Новороссийска. – Мы хотим озеленить этот отрезок. Это создаст больше тени, чтобы летом жителям и гостям города-героя было проще переносить жару. Проект сейчас находится на стадии разработки.
Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»