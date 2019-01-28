В Новороссийске появится двухъярусная набережная

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-28T13:04:58+03:00

ФОТО: Когда проект начнут воплощать в жизнь, пока неизвестно Фото: Иван ВИСЛОВ

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На этом месте в Новороссийске сделают двухъярусную прогулочную зону. Верхняя часть будет предназначена для пеших прогулок, а нижняя - торговых помещений, спортивных и игровых площадок.

- Дополнительно участок набережной оборудуют пандусами и тактильной плиткой, - сообщают в МКУ «Управление строительства» Новороссийска. – Мы хотим озеленить этот отрезок. Это создаст больше тени, чтобы летом жителям и гостям города-героя было проще переносить жару. Проект сейчас находится на стадии разработки.