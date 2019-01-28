В Краснодаре таможенники изъяли у мужчины 20 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-28T13:27:57+03:00

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Во время проверки пассажиров перед вылетом из Краснодара в Анталию сотрудники таможни задержали мужчину, который вез с собой 30 тысяч долларов.

- Нарушитель в зале таможенного контроля шел по «зеленому» коридору, - комментируют в пресс-службе краснодарской таможни. – Когда его проверяли, он сообщил, что у него нет товаров для декларирования. Затем мы выяснили, что 26-летний мужчина перевозил с собой 30 тысяч долларов. По закону, нельзя вывозить без официальных документов суммы свыше 10 тысяч долларов США. Но мужчина нам сказал, что не знал об этом. Мы изъяли у него 20 тысяч и возбудили административное дело.