На Кубани уменьшилась зарплата
Она сократилась на 0,2 % и составила 33 258 рублей
Зарплаты выше средней по краю получили работники финансовой и страховой сфер - в 1,7 раза выше среднекраевого уровняФото: Николай ХИЖНЯК
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Средняя зарплата на Кубани в ноябре прошлого составила 33258 рублей. По сравнению с октябрем она уменьшилась на 0,2%, с ноябрем 2017-ого - увеличилась на 9,6%.
- Зарплаты выше средней по краю получили работники финансовой и страховой сфер - в 1,7 раза выше среднекраевого уровня, в области информации и связи, деятельностью в области культуры, спорта, организацией досуга и развлечений - в 1,3 раза. Сотрудников на производстве табачных изделий - в 2,3 раза выше среднекраевого уровня, - сообщает Краснодарстат.
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