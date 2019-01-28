В ККБ №2 в Краснодаре установили новое оборудование для диагностики онкологии
Здесь начал работать иммуногистостейнер
ФОТО: Юлия ПЫХАЛОВА
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Если раньше результаты анализов пациентам приходилось ждать несколько недель, то теперь благодаря прибору онкобольные будут за 3 дня получать информацию об обследовании.
- Новая техника позволяет определить распространение и вид опухоли, скорость роста злокачественных новообразований, источник метастазов и уровень злокачественности. Еще после такого исследования можно оценить эффективность лечения раковых заболеваний и спрогнозировать развитие болезни, - сообщает пресс-служба минздрава края.
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