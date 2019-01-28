Сочинский замок «Богатырь» стал победителем конкурса Travellers’ Choice-2019

СЕГОДНЯ 15:07 2019-01-28T15:07:38+03:00

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Отель-замок «Богатырь» 4*, расположенный на территории Сочи Парка, получил награду Travellers’ Choice-2019 в категории «Лучший отель для семейного отдыха в России». Организаторы ежегодного рейтинга - известный ресурс для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor.com.

Фото: пресс-службы "Сочи Парка"

Ежегодно команда специалистов TripAdvisor.com анализирует тысячи объектов размещения и миллионы отзывов гостей по всему миру. Победители определяются по специально разработанному алгоритму, учитывающему количество и качество отзывов, рейтинг средств размещения.

Крупнейший в мире сайт о путешествиях TripAdvisor.com уже в четвертый раз признал качество услуг «Богатыря» официальным сертификатом качества. «Эта награда – самая высокая честь, которой может удостоить TripAdvisor.com. Ее присуждение свидетельствует о том, что ваш отель действительно особенный и входит в число лучших отелей мира», - отмечается в сопроводительном письме организаторов премии.

Уникальный отель «Богатырь» 4* расположен на территории Сочи Парка и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В замке - 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке. По специальному предложению, действующему до 21 марта 2019 года, дети возрастом до 11 лет включительно размещаются бесплатно. Вход в первый тематический парк страны Сочи Парк и детский развлекательный комплекс Страна Медведия для гостей отеля свободный.