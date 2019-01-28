В Новороссийске поймали преступника из федерального розыска

СЕГОДНЯ 15:07 2019-01-28T15:07:30+03:00

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В сентябре 2018 года злоумышленник пытался вывезти с транспортного предприятия более 150 килограмм чугуна. Мужчина тайно проник на охраняемую территорию, залез в полувагон и достал тринадцать чугунных чушек.

- При попытке вывезти украденное, гражданин был задержан сотрудниками транспортной полиции и охранного предприятия, - сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте. - Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (части 3 статьи 30 ч.1 ст.158 УК РФ). Мужчина не имел регистрации и постоянного места жительства в Новороссийске, он скрылся от полицейских, затем его объявили в розыск. Позже он был задержан на одном из рынков города и доставлен в транспортную полицию. Мужчина помещен в СИЗО до вынесения приговора суда. За содеянное, ему грозит до двух лет лишения свободы.