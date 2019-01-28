В станице Убеженской открыли офис врача общей практики

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-28T15:30:37+03:00

Своевременную медпомощь теперь смогут получать около тысячи человек

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В станице Убеженская Успенского района состоялось открытие офиса врача общей практики. На его возведение и оборудование потратили свыше 9 млн рублей из бюджета Краснодарского края.

– В новой амбулатории функционирует кабинет врача общей практики, а также процедурный, перевязочный, физиотерапевтический кабинеты, дневной стационар и аптечный пункт, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Благодаря открытию ВОПа получать своевременную медицинскую помощь смогут не только почти тысяча жителей Убеженской, но и взрослые, и дети соседних сельских поселений района.

Стоит отметить, что на Кубани реализуется нацпроект в сфере здравоохранения. Согласно ему, в малонаселенных пунктах открывают меодрганизации, где жители Кубани могут получать первичную медпомощь. В данный момент на территории края функционируют свыше 250 ВОПов, а к 2021 году их количество возрастет до 300.