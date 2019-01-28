Кубанские дороги приведут в норму

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-28T16:05:08+03:00

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В Краснодаре обсудили обеспечение безопасности на дорогах Кубани. В частности, до 2024 году в регионе будут реализовывать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его главной задаче стане доведение доли региональных дорог до нормативных требований к транспортно-эксплуатационному состоянию до 70%.

- Также региональные власти поставили задачу снизить количества мест концентрации ДТП до 50%. Помимо этого, на дорогах региона увеличат количество пунктов весогабаритного контроля, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также на Кубани будут снижать загруженность трасс. В частности, построят обходы станицы Ленинградской и Тимашевска. Чтобы снизить число ДТП с участием несовершеннолетних, в образовательных организациях будут оборудовать специальные кабинеты для обучения правила дорожного движения. Также в регионе планируется проведение операции «Автобус». В ее рамках госавтоинспекторы проверят техническое состояние автобусов и их соответствие требованиям безопасности.