Исторические границы Краснодара расширят

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-28T19:34:34+03:00

Они увеличатся с 94 до 133 кварталов

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Разработка нового генерального плана Краснодара завершится в этом году. Генплан разрабатывает ООО «Научно-Исследовательский институт перспективного градостроительства», г.Санкт-Петербург. Финансирование работ составило 64 млн рублей в минувшем году. В 2019-м на решение выделят еще 44 млн рублей.

- Границы исторического поселения увеличатся с 94 до 133-х кварталов. В частности, в них войдут кварталы от ул. Кондратенко до кинотеатра «Аврора», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в приоритете городских властей создание плана освоения других территорий города. В частности, благоустройство участка 1,5 тыс. га Восточного обхода, микрорайона Гидростроителей. Здесь предусмотрят не только возведения жилья, но и социально-бытовой инфраструктуры6 школ, детских садов, медучреждений и спортивных комплексов.

Помимо этого, власти Краснодара прорабатывают идею, поступившую от общественников - формирование лесопаркового пояса вокруг столицы Кубани.