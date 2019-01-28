2019-01-28T19:34:34+03:00
Общество

Исторические границы Краснодара расширят

Они увеличатся с 94 до 133 кварталов
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Архив КПФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Разработка нового генерального плана Краснодара завершится в этом году. Генплан разрабатывает ООО «Научно-Исследовательский институт перспективного градостроительства», г.Санкт-Петербург. Финансирование работ составило 64 млн рублей в минувшем году. В 2019-м на решение выделят еще 44 млн рублей.

- Границы исторического поселения увеличатся с 94 до 133-х кварталов. В частности, в них войдут кварталы от ул. Кондратенко до кинотеатра «Аврора», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в приоритете городских властей создание плана освоения других территорий города. В частности, благоустройство участка 1,5 тыс. га Восточного обхода, микрорайона Гидростроителей. Здесь предусмотрят не только возведения жилья, но и социально-бытовой инфраструктуры6 школ, детских садов, медучреждений и спортивных комплексов.

Помимо этого, власти Краснодара прорабатывают идею, поступившую от общественников - формирование лесопаркового пояса вокруг столицы Кубани.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В старых домах Краснодара установят противопожарную сигнализацию
В Краснодаре благоустроят скверы
Кубанский спортсмен установил новый национальный рекорд
Сотрудники кубанского УФСИН принимали гостей
Кубань переходит на безналичный расчет
В Краснодаре пройдет инновационная выставка
За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов
В Сочи произошла массовая драка
Кубанские дороги приведут в норму
В станице Убеженской открыли офис врача общей практики
Сочинский замок «Богатырь» стал победителем конкурса Travellers’ Choice-2019
В Новороссийске поймали преступника из федерального розыска
В ККБ №2 в Краснодаре установили новое оборудование для диагностики онкологии
На Кубани уменьшилась зарплата
В Краснодаре таможенники изъяли у мужчины 20 тысяч долларов
В Новороссийске появится двухъярусная набережная
В Кавказском районе мужчина напал на 81-летнюю пенсионерку с ножом
Новый компьютерный томограф установили в Ленинградском районе
В Краснодаре с территории Центрального округа убрали более 200 брошенных машин
В Новороссийске мужчина вышел в море на судне без документов