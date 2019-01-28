2019-01-28T19:10:40+03:00
Происшествия

В Сочи произошла массовая драка

Один из ее участников открыл стрельбу
Максим ОСОКИН
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Фото vk.com/dtpsochiФото vk.com/dtpsochi
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Сегодня 28 января в Сочи произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия. В драке участвовали порядка 15 человек. По словам очевидцев, один из них железным прутом избивал человека. На место происшествия подъехал полицейский, который попытался прекратить драку, но это ему не удалось. Затем один из участников конфликта применил оружие.

- В данный момент информация о драке зарегистрирован в УВД г. Сочи. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины ЧП и личности тех, кто участвовал в драке, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального МВД.

Перестрелка в Олимпийском парке.

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