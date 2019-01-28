В Краснодаре пройдет инновационная выставка

СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-28T17:36:50+03:00

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Технологию интерактивных проекций первым в России протестирует краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына. 5 февраля здесь откроется выставка «Ожившие рисунки». Это – уникальная технология, при ее создании российские ученые из города Королев использовали передовые разработки своих коллег из Германии и Японии.

- Посетители смогут раскрасить предложенные графические рисунки. Затем их пропускают через специальный сканер, в результате, изображение переносится в виртуальную реальность и проецируется на стену зала, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Стоит отметить, что каждый нарисованный объект взаимодействует с движениями рук посетителей выставки. Выбирать можно из нескольких графических тем: от морских вод до зеленого леса. Выставка будет работать в столице Кубани до 31 марта, а затем отпавиться в другие города России.