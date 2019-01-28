Кубань переходит на безналичный расчет

СЕГОДНЯ 18:10 2019-01-28T18:10:34+03:00

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В Краснодаре представители власти и бизнеса обсудили ход реализации проект «Безналичная Кубань». Он предусматривает создание в регионе единого платежного пространства, развитие инфраструктуры по повышению доступности финансовых услуг. Планируется вовлечение представителей кубанского бизнеса в осуществление безналичных расчетов, а также повышение финансовой грамотности населения.

- На данный момент Кубань занимает 16 место в России по обеспечению жителей платежной инфраструктурой. При этом доля расчетов с использованием банковских карт в регионе составляет лишь 29%, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

Сейчас больше всего банкоматов установлено в Краснодаре и курортов Азово-Черноморского побережья. А вот в малых населенных пунктах ситуация с доступностью населения к терминалам пока оставляет желать лучшего. Чтобы решить данную проблему, на Кубани составили дорожную карту, которая предусматривает увеличение количества банкоматов в регионе, а также рост количества безналичных расчетов.