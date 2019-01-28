Сотрудники кубанского УФСИН принимали гостей

СЕГОДНЯ 18:34 2019-01-28T18:43:48+03:00

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Сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю провели «День открытых дверей». В гости к силовикам пришли старшеклассники и их родители. Будущие абитуриенты смогли попробовать настоящую солдатскую кашу, а также осмотреть современное вооружение и спецсредства в рамках специально организованной выставки.

- Молодые люби смогли не только подержать оружие, но и примерить спецсредства, используемые сотрудниками спецподразделения. Также в музее школьникам рассказали об истории тюремного ведомства, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

Сотрудники рассказали школьникам о ведомственных учебных заведениях, реализуемых в них направлениях подготовки и специализациях. Ребята узнали о правилах поступления и перечне вступительных испытаний, а также о гарантиях и льготах, предусмотренных для сотрудников УФСИН.

Стоит отметить, что подобные мероприятия в УФСИН России по Краснодарскому краю проводятся регулярно по несколько раз в год.