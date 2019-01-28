Кубанский спортсмен установил новый национальный рекорд

СЕГОДНЯ 19:00 2019-01-28T19:00:54+03:00

Константин Плотников стал рекордсменом в беге на 1500 метров

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В России завершились соревнования «Кубок Сталинграда». Состязания приурочили к 76-й годовщине разгрома фашистских войск под городом-героем на Волге. В них участвовали более 100 спортсменов со всей страны. Они выявляли лучшего в прыжках в высоту, тройном прыжке, беге на 60, 400 и 1500 метров.

– Краснодарский край на соревнованиях представил Константин Плохотников. Он не только стал самым быстрым бегуном на дистанции в 1500 метров, но и установил рекорд России в возрастной категории «юниоры до 23 лет», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Результат Константина Плотникова - 3:40.54, что на две секунды быстрее предыдущего рекорда.