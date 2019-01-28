2019-01-28T19:36:48+03:00
Общество

В Краснодаре благоустроят скверы

Проекты запланированных работ уже прошли госэкспертизу
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Проекты благоустройства скверов Краснодара в 2019 г. прошли госэкспертизу. Речь идет о скверах «Фестивальный», «Пограничников», «Садовый» и «Студенческий». Стоит отметить, что «Садовый» пока существует только на бумаге. Зеленую зону создадут на месте, где стояли гаражи и была стихийная парковка.

— В этом году работы по озеленению начнутся сразу, как позволит погода. В 2019-м году, благодаря Федеральному проекту будут благоустроены 4 зеленые зоны в столице Кубани, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что запланированные работы по благоустройству включат в себя, в частности, обновления покрытия на пешеходных дорожках, формирование газонов, обновление и установка нового игрового оборудования. Также в скверах появятся новые лавочки, урны, уличные тренажеры и спортивные площадки. Не обойдется и без масштабных работ по озеленению.

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