В старых домах Краснодара установят противопожарную сигнализацию

СЕГОДНЯ 20:08 2019-01-28T20:08:26+03:00

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С начала 2019 г. В Краснодаре произошло 44 пожара. Чтобы снизить риски для жизни и здоровья горожан, в многоквартирных домах старого жилфонда, а также помещениях, находящихся в зоне риска планируется установить противопожарную сигнализацию. Это позволило бы спасателям получать сигнал о возгорании даже при возникновении незначительного задымления.

- В данный момент установлено, что многие новые микрорайоны Краснодара в недостаточной степени охватываются существующими пожарными депо. Также оставляет желать лучшего профилактическая работа по соблюдению требований пожарной безопасности среди горожан, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что основной причиной пожаров в Краснодаре остается неосторожное обращение с огнем. В том числе, в состоянии алкогольного опьянения. Также в зоне риска одинокие пенсионеры и граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Среди основных задач для сотрудников МЧС и чиновников городской администрации - выявление бесхозных строений, содержание в рабочем состоянии пожарных гидрантов, обеспечение подъезда спецтехники к многоквартирным домам и строительство дополнительных пожарных депо.