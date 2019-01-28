В старых домах Краснодара установят противопожарную сигнализацию
С начала 2019 г. В Краснодаре произошло 44 пожара. Чтобы снизить риски для жизни и здоровья горожан, в многоквартирных домах старого жилфонда, а также помещениях, находящихся в зоне риска планируется установить противопожарную сигнализацию. Это позволило бы спасателям получать сигнал о возгорании даже при возникновении незначительного задымления.
- В данный момент установлено, что многие новые микрорайоны Краснодара в недостаточной степени охватываются существующими пожарными депо. Также оставляет желать лучшего профилактическая работа по соблюдению требований пожарной безопасности среди горожан, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.
Стоит отметить, что основной причиной пожаров в Краснодаре остается неосторожное обращение с огнем. В том числе, в состоянии алкогольного опьянения. Также в зоне риска одинокие пенсионеры и граждане с ограниченными возможностями здоровья.
Среди основных задач для сотрудников МЧС и чиновников городской администрации - выявление бесхозных строений, содержание в рабочем состоянии пожарных гидрантов, обеспечение подъезда спецтехники к многоквартирным домам и строительство дополнительных пожарных депо.