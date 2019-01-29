В краснодарском посёлке Знаменском произошёл пожар

СЕГОДНЯ 07:23 2019-01-29T07:28:42+03:00

В результате пострадал один человек

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Вечером 28 января в Краснодаре в посёлке Знаменском произошёл пожар.

- В 18:08 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании. На указанное место прибыла служба спасателей. Выяснилось, что загорелся второй этаж и кровля жилого дома. По предварительным данным, площадь пожара составила 80 квадратных метров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Краснодарскому краю.

В 19:03 возгорание локализовали, а в 20:29 спасателям удалось его полностью ликвидировать.

На месте чрезвычайного происшествия работали 13 сотрудников МЧС и задействовали три единицы техники.

Известно, что в пожаре пострадал один человек. В настоящее время информация устанавливается.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре произошел пожар в жилом доме. Очевидцы считают, что в случившемся виновата хозяйка квартиры.