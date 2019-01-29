2019-01-29T07:55:06+03:00
Происшествия

В Краснодаре под колёса поезда попала молодая девушка

Она скончалась от полученных травм
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре под колёса поезда попала молодая девушкаВ Краснодаре под колёса поезда попала молодая девушка
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28 января в Краснодаре под колёса пассажирского поезда Ростов-Туапсе попала 22-летняя девушка.

- Трагедия произошла на перегоне Компрессорный - Краснодар-2. В результата молодая девушка получила серьезные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 28 января около десяти часов утра в Абинском районе в частном доме взорвался газовый баллон, к счастью, без последующего горения. На место происшествия прибыла группа пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС России по Краснодарскому краю для уточнения обстоятельств. Выяснилось, что в результате взрыва пострадали два человека. Их доставили в Центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

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