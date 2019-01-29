2019-01-29T08:27:28+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Новокузнечной ограничили движение транспорта

На участке ремонтируют канализацию
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре на улице Новокузнечной ограничили движение транспортаВ Краснодаре на улице Новокузнечной ограничили движение транспортаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Краснодаре на улице Новокузнечной от Леваневского до Базовской ООО «Водоканал» начал работы по замене сетей канализации диаметром 300 миллиметров общей протяжённостью 60 метром. В связи с этим на участке частично ограничили движение транспорта.

Ремонт проведут открытым способом, для этого будет использована специальная техника: экскаватор, самосвал, кран-манипулятор и так далее.

Стало известно, что для удобств абонентов сети канализации заменят без отключения жителей от услуг водоотведения.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре благоустроят скверы "Фестивальный", "Пограничников", "Садовый" и "Студенческий". Как "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе городской администрации, проекты запланированных работ уже прошли госэкспертизу. В четырех скверах обновят покрытия на пешеходных дорожках и установят новое игровое оборудование.

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