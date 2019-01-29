2019-01-29T12:19:53+03:00
Общество

В 2018 году на Кубани на 35,4% увеличился миграционный прирост

Благодаря этому население региона выросло на 44,5 тысяч человек
Татьяна СМИРНОВА
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По данным на 1 декабря 2018 года на Кубани проживало 5 миллионов 643 тысячи человек. С начала года население региона выросло на 44,5 тысяч человек. Это произошло за счёт числа прибывших на территорию края. Согласно данным Краснодарстата, миграционный прирост в период с января по ноябрь прошлого года составил почти 45 тысяч человек, из кних 34 тысячи прибыли из пределов России, девять - из стран СНГ и одна - из зарубежья.

Количество мигрантов на Кубани по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличилось на 11 тысяч 632 человека - это 35,4%.

Среди стран СНГ 41% мигрантов прибыл из Украины, 20,1% - из Армении, 14,7% - из Казахстана.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани уменьшилась средняя заработная плата. Она сократилась на 0,2 процента и составила 33 258 рублей.

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