2019-01-29T11:28:49+03:00
Происшествия

Под Кореновском столкнулись два грузовика: мужчину зажало в кабине

На помощь ему пришли спасатели
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Мужчину передали медикам Фото:Кубань-СПАСМужчину передали медикам Фото:Кубань-СПАС
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Авария с участием двух грузовиком произошла вечером 28 января на трассе "Дон" недалеко от Кореновска. «КамАЗ» столкнулся с впереди идущей фурой Daewoo Ultra.

Удар был такой силы, что водитель отечественного большегруза оказался зажатым в кабине автомобиля. 35-летнему жителю Ростовской области понадобилась помощь спасателей.

- Спасатели, используя световую башню, осветили место ДТП. Далее при помощи гидравлического инструмента освободили зажатого в грузовике водителя и передали его работникам «скорой», - сообщили в пресс-службе Кубань-СПАС

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