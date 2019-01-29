Под Кореновском столкнулись два грузовика: мужчину зажало в кабине

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-29T11:28:49+03:00

На помощь ему пришли спасатели

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Авария с участием двух грузовиком произошла вечером 28 января на трассе "Дон" недалеко от Кореновска. «КамАЗ» столкнулся с впереди идущей фурой Daewoo Ultra.

Удар был такой силы, что водитель отечественного большегруза оказался зажатым в кабине автомобиля. 35-летнему жителю Ростовской области понадобилась помощь спасателей.

- Спасатели, используя световую башню, осветили место ДТП. Далее при помощи гидравлического инструмента освободили зажатого в грузовике водителя и передали его работникам «скорой», - сообщили в пресс-службе Кубань-СПАС