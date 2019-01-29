2019-01-29T11:50:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре нашли мумифицированное тело мужчины

Его обнаружили правоохранители во время обыска дома торговца оружием
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
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В Краснодаре правоохранители нашли мумифицированное тело мужчины. Они «наткнулись» на него во время расследования дела о незаконном обороте оружия.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- По предварительным данным, 27 августа 2017 года 26-летний мужчина поссорился со своим 53-летним отцом, с которым проживал в одном доме. В результата он схватил подушку и задушит пожилого мужчину. После этого он поместил тело в пластиковый пакет и замуровал в стене подвала, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В связи с тем, что в доме молодого человека обнаружили мумифицированное тело, уголовное дело изъяли из полиции и передали в Следственное Управление СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время расследование продолжается.

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