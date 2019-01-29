В Краснодаре планируют построить 11 новых школ и детских садов

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-29T11:49:05+03:00

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О том, какие школы и детские сады построят в ближайшее время в Краснодаре, рассказали в администрации краевого центра. Уже сейчас идет проектирование пять новых школ и шести детских садов, документы по ним будут готовы в течение года, что позволит обеспечить их финансирование по краевым и федеральным программам.

- Темпы по строительству школ и детских садов в Краснодаре набраны беспрецедентные, в настоящее время активно строятся 4 новых больших школы, два корпуса к уже существующим, а также три детских сада. Несколько объектов уже практически готовы, идет их подключение к сетям инженерных коммуникаций. Еще часть завершим до конца текущего года. Чтобы не снижать набранных темпов, необходимо активно готовить новые проекты, чтобы их реализацию начинать сразу по завершению тех, которые возводим сейчас, - говорит глава Краснодара Евгений Первышов.

В планах строительство школы на 1100 мест в поселке Краснодарском, на 1500 мест в поселке Российском и на 1650 мест в районе Западного обхода. К 87-й школе в Юбилейном микрорайоне пристроят корпус на 300 мест, а к 46-й в микрорайоне Гидростроителей на 400 мест.

Новые детские сады планируют построить в поселке Краснодарском (250 мест), в поселке Российском (100 мест), на улице Автолюбителей (160 и 80 мест), на улице Обрывной (300 мест), и рядом с «Немецкой деревней» на улице Марины Цветаевой (250 мест).