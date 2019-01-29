В Сочи поймали вора, который украл мобильных телефонов на 1 миллион рублей
К полицейским обратилась управляющая одного из магазинов электроники. Утром она не нашла на витрине несколько мобильников на 530 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что вор сломал дверной замок и проник в помещение.
- Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Раньше подозреваемый совершал две аналогичные кражи. Ущерб составил более миллиона рублей. Полицейские наши похищенную технику и вернули владельцам.
Возбуждено уголовное дело статье «Кража». Мужчина может сесть в тюрьму на 6 лет.
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