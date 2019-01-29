2019-01-29T12:15:01+03:00
Общество

В Краснодаре стартовал конкурс социальной рекламы

В нем могут принять участие все желающие, а лучшие работы разместят на улицах города
Максим ОСОКИН
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фото: пресс-служба администрации Краснодарафото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре стартовал конкурс социальной рекламы, который проводят в рамках фестиваля Social Design Krasnodar. с 28 января по 22 февраля все желающие могут направить свои эскизы по адресу электронной почты SocialDesignKRD@gmail.com. Работы будут конкурировать по трем номинациям: «Экология в городе», «Культура в городе» и «Здоровый образ жизни».

- К участию в конкурсе принимают как авторские работы, так и проекты дизайн-студий и мастерских. При этом количество эскизов от одного конкурсанта ничем не ограничено, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Все присланные работы можно будет увидеть в специальном разделе на сайте администрации Краснодара krd.ru. с 1 марта каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившуюся работу в рамках Интернет-голосования, которое продлиться одну неделю.

После подсчета голосов определят по 5 лучших в каждой из номинаций. Они будут выставлены на специальной выставке, где и подведут итоги конкурса. Победившие проекты разместят на улицах Краснодара.

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