2019-01-29T12:27:49+03:00
Общество

Вице-мэра Краснодара Сергей Лузинов покинул свой пост

Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Сергей Лузинов. Фото: ruspekh.ruСергей Лузинов. Фото: ruspekh.ru
Изменить размер текста:

Сергей Лузинов, занимавший пост вице-мэра Краснодара покинул свой пост. В администрации столицы Кубани он курировал вопросы молодёжной политики, физической культуры и спорта.

- Сергей Лузинов написал заявление об уходе по собственному желанию. Кто займет вакантную должность пока неизвестно, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, Сергей Лузинов занял должность вице-мэра Краснодара в апреле 2017 года. Интересно, что он стал первым представителем КПРФ, который добился столь высокого поста в городской администрации. О дальнейших планах 48-летнего Лузинова ничего не сообщается.

Стоит отметить, что ранее министерство физической культуры и спорта Краснодарского края возглавил Андрей Марков. Он начинал свою спортивную карьеру в Москве в лыжных гонках и биатлоне. В 1998 Марков занялся ачери-биатлоном и в этом виде спорта добился значительных успехов, став 11-кратным чемпионом мира, являясь, на данный момент, рекордсменом по количеству завоеванных наград.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Краснодара отдадут под суд за устроенное «пьяное» ДТП
В Абхазии монахи 13 монастырей Афона не поедут на церемонию назначения главы Православной церкви Украины
Объекты потребсферы Кубани перечислили в бюджет почти 36 млрд рублей налогов
Компания АСК в 2018 г. увеличила масштабы строительства в 1,8 раза
В Краснодаре стартовал конкурс социальной рекламы
В Сочи поймали вора, который украл мобильных телефонов на 1 миллион рублей
В Краснодаре планируют построить 11 новых школ и детских садов
В Краснодаре нашли мумифицированное тело мужчины
Под Кореновском столкнулись два грузовика: мужчину зажало в кабине
В 2018 году на Кубани на 35,4% увеличился миграционный прирост
В Краснодаре на улице Новокузнечной ограничили движение транспорта
В Краснодаре под колёса поезда попала молодая девушка
В краснодарском посёлке Знаменском произошёл пожар
В старых домах Краснодара установят противопожарную сигнализацию