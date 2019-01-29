Вице-мэра Краснодара Сергей Лузинов покинул свой пост

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-29T12:27:49+03:00

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Сергей Лузинов, занимавший пост вице-мэра Краснодара покинул свой пост. В администрации столицы Кубани он курировал вопросы молодёжной политики, физической культуры и спорта.

- Сергей Лузинов написал заявление об уходе по собственному желанию. Кто займет вакантную должность пока неизвестно, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, Сергей Лузинов занял должность вице-мэра Краснодара в апреле 2017 года. Интересно, что он стал первым представителем КПРФ, который добился столь высокого поста в городской администрации. О дальнейших планах 48-летнего Лузинова ничего не сообщается.

Стоит отметить, что ранее министерство физической культуры и спорта Краснодарского края возглавил Андрей Марков. Он начинал свою спортивную карьеру в Москве в лыжных гонках и биатлоне. В 1998 Марков занялся ачери-биатлоном и в этом виде спорта добился значительных успехов, став 11-кратным чемпионом мира, являясь, на данный момент, рекордсменом по количеству завоеванных наград.