Компания АСК в 2018 г. увеличила масштабы строительства в 1,8 раза

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-29T12:54:31+03:00

2018 год стал рекорным для компании по объемам строительства

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Об успехах компании АСК рассказала генеральный директор Инна Шестаченко.

- Прошлый год мы работали очень активно и плодотворно, поэтому достигли рекордных значений по многим показателям. Так, на начало 2018 года мы возводили 306,1 тыс. кв. м жилья, а в течение прошлого года запустили новые проекты площадью еще 243,3 тыс. кв. м, то есть увеличили масштабы бизнеса в 1,8 раза, - отметила Инна Шестаченко.

По ее словам, за минувший год компания сдала в эксплуатацию 120 тыс. кв. м жилья. По данным на начало 2019 года, застройщик возводил 429,9 тыс. кв. м, рыночная доля АСК составила 7% от общего объема жилищного строительства в Краснодаре. В рейтинге крупнейших застройщиков Кубани компания занимает третье место.

При этом общий инвестиционный портфель проектов компании, находящихся в стадии реализации и планирования, по словам Инны Шестаченко, превышает 1 млн кв. м.

- Прошедший год был для АСК рекордным не только по объемам строительства, но и по числу покупателей. Положительный имидж бренда группы компаний значительно укрепился на фоне всех рыночных изменений, потенциальные покупатели стали проявлять больший интерес к нашим объектам, - подчеркнула руководитель компании. - За 2018 год было заключено более 2,5 тыс. сделок, что позволило АСК занять второе место в рейтинге крупнейших застройщиков Краснодара по уровню спроса на строящееся жилье».

Как отметила Инна Шестаченко, почти трехкратный рост наблюдался в объеме ипотечных сделок, их доля составила более 53% от всего количества приобретенных в объектах ГК АСК квартир.

- Нам стали больше доверять и профессионалы рынка. Продолжила расширяться агентская сеть компании, количество партнеров среди агентов по недвижимости увеличилось с 141 компании до 287, а число агентских сделок по сравнению с 2017 годом возросло в 2,2 раза, - добавила гендиректор АСК.

Помимо основной деятельности, группа компаний АСК как и прежде занимается благотворительностью, помогая подшефному детскому дому. Также застройщик организует конкурсы, субботники, праздники для детей и покупателей квартир.

- Результаты нашей работы отметили в прошлом году и на федеральном уровне. Группа компаний АСК в 2018 году стала обладателем золотого знака общественного контроля «Надежный застройщик России - 2018», - заключила Инна Шестаченко.