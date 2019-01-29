Объекты потребсферы Кубани перечислили в бюджет почти 36 млрд рублей налогов
Объекты потребительской сферы Кубани в 2018 году перечислили в бюджет Краснодарского края около 36 млрд рублей налоговых платежей. Общий оборот розничной торговли в регионе составил почти 1,5 трлн рублей, что на 2,6% больше, чем в 2017 году. Основной товарооборот формировали торгующие организации и индивидуальные предприниматели в стационарной торговой сети.
- Также вырос объем оптовой торговли, достигнув 1,7 трлн рублей. Показали рост сфера бытовых услуг и общественного питания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Приведенные цифры позволяют говорить об устойчивом развитии потребительской сферы Кубани. Положительную динамику демонстрируют практически все отрасли, общий оборот которых составляет 3,2 трлн рублей.