В Абхазии монахи 13 монастырей Афона не поедут на церемонию назначения главы Православной церкви Украины
Хотя члены 7 обителей проголосовали за интронизацию Епифания
ФОТО: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:
13 монастырей Афона проголосовали против участия в интронизации главы ПЦУ Епифания Думенко.
- 28 января 2019 года Священный Кинот Святой горы Афон на внеочередной сессии отказали Константинопольскому патриарху Варфоломею, который просил афонитов направить делегацию для участия в интронизации «нового украинского предстоятеля» Епифания Думенко, - сообщает Союз православных журналистов. - Из 20 монастырей Афона только 7 проголосовали за то, чтобы 3 февраля 2019 года в Киеве принять участие в интронизации главы ПЦУ Епифания Думенко.