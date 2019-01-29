В Абхазии монахи 13 монастырей Афона не поедут на церемонию назначения главы Православной церкви Украины

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-29T13:20:44+03:00

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13 монастырей Афона проголосовали против участия в интронизации главы ПЦУ Епифания Думенко.

- 28 января 2019 года Священный Кинот Святой горы Афон на внеочередной сессии отказали Константинопольскому патриарху Варфоломею, который просил афонитов направить делегацию для участия в интронизации «нового украинского предстоятеля» Епифания Думенко, - сообщает Союз православных журналистов. - Из 20 монастырей Афона только 7 проголосовали за то, чтобы 3 февраля 2019 года в Киеве принять участие в интронизации главы ПЦУ Епифания Думенко.