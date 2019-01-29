2019-01-29T13:21:53+03:00
Общество

Жителя Краснодара отдадут под суд за устроенное «пьяное» ДТП

20 мая 2018 года по его вине погибли 2 человека
Максим ОСОКИН
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Место ДТП. Фото: открытый источникМесто ДТП. Фото: открытый источник
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В Краснодаре завершили расследование в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло смерть двоих человек.

- Как установило следствие, 20 мая 2018 года краснодарец, находясь за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz, двигался по Ростовскому шоссе. Значительно превысив скоростной режим, он допустил столкновение с ВАЗ-21124. В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончались 25-летний водитель и 19-летний пассажир ВАЗа. Еще один пассажир получил тяжелые травмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель немецкого автомобиля в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Жителю Краснодара грозит до девяти лет лишения свободы.

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