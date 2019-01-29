В Краснодаре полицейский покончил с собой

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-29T16:44:35+03:00

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Сегодня утром в ГСУ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю произошло ЧП. Сотрудники ведомства, пришедшие на службу, не смогли войти в здание, так как входная дверь оказалась запертой изнутри.

- Чтобы проникнуть внутрь, полицейские были вынуждены разбить одно из окон. В холле они обнаружили тело своего 32-летнего коллеги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснили следователи, мужчина заступил на дежурство утром 28 января 2019 года. В течение суток он должен был охранять здание силового ведомства.

На данный момент основной причиной случившегося называется самоубийство, но другие версии также прорабатываются. Следственный отдел по Центральному округу Краснодара СКР по краю проводит доследственную проверку. По ее окончании будет принято процессуальное решение.