В Новороссийске откроют первый детский оздоровительный лагерь
Этим летом в Новороссийске заработает первый, и пока единственный, муниципальный детский оздоровительный лагерь «Глобус». Он сможет одновременно принимать до 300 детей из города-героя. Также сейчас рассматривается возможность организовать прием ребят от 7 до 14 лет в течении всего года.
- Ранее власти Новороссийска были вынуждены закупать путевки для юных горожан в лагеря, расположенные в других муниципалитетах Краснодарского края. Благодаря выкупу в муниципальную собственность оздоровительного лагеря «Глобус», количество детей, охваченных организованным летним отдыхом, удастся увеличить в разы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города-героя.
В данный момент в городском управлении строительства разрабатывают проектно-сметную документацию на модернизацию лагеря, а также предложения по обновлению объектов инфраструктуры. В частности, в лагере запланировано открытие плавательного бассейна.