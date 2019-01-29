В Новороссийске откроют первый детский оздоровительный лагерь

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-29T14:01:02+03:00

Ранее муниципалитет тратил большие суммы на приобретения путевок для юных горожан в детские лагеря других муниципалитетов

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Этим летом в Новороссийске заработает первый, и пока единственный, муниципальный детский оздоровительный лагерь «Глобус». Он сможет одновременно принимать до 300 детей из города-героя. Также сейчас рассматривается возможность организовать прием ребят от 7 до 14 лет в течении всего года.

- Ранее власти Новороссийска были вынуждены закупать путевки для юных горожан в лагеря, расположенные в других муниципалитетах Краснодарского края. Благодаря выкупу в муниципальную собственность оздоровительного лагеря «Глобус», количество детей, охваченных организованным летним отдыхом, удастся увеличить в разы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города-героя.

В данный момент в городском управлении строительства разрабатывают проектно-сметную документацию на модернизацию лагеря, а также предложения по обновлению объектов инфраструктуры. В частности, в лагере запланировано открытие плавательного бассейна.