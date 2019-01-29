В Армавире задержали подозреваемого в разбое

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-29T14:19:54+03:00

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Полицейские Армавира по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. В дежурную часть городского Отдела МВД России поступило сообщение от местных жителей о том, что на одной из улиц женщина стала жертвой нападения. Полицейские, прибывшие по вызову установили, что утром на женщину напал неизвестный и попытался открыто завладеть ее сумкой. Когда потерпевшая оказала сопротивление, мужчина достал нож и нанес им несколько ударов в область шеи. Услышав крики, на улицу вышли жители близлежащих домов, после чего злоумышленник скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила женщину, находящуюся в тяжелом состоянии, в больницу.

- Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий смогли задержать правонарушителя по горячим следам. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель, который несколько недель назад освободился из мест лишения свободы и находился под административным наблюдением, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.