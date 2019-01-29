2019-01-29T14:19:54+03:00
Происшествия

В Армавире задержали подозреваемого в разбое

Злоумышленник недавно освободился из мест лишения свободы
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: Архив КПФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Полицейские Армавира по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. В дежурную часть городского Отдела МВД России поступило сообщение от местных жителей о том, что на одной из улиц женщина стала жертвой нападения. Полицейские, прибывшие по вызову установили, что утром на женщину напал неизвестный и попытался открыто завладеть ее сумкой. Когда потерпевшая оказала сопротивление, мужчина достал нож и нанес им несколько ударов в область шеи. Услышав крики, на улицу вышли жители близлежащих домов, после чего злоумышленник скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила женщину, находящуюся в тяжелом состоянии, в больницу.

- Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий смогли задержать правонарушителя по горячим следам. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель, который несколько недель назад освободился из мест лишения свободы и находился под административным наблюдением, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередной офис врача общей практики открыли в Курганинском районе
В Краснодаре продолжается генеральная уборка
Кубань выводят на чистую воду
Кубань отметит вывод советских войск из Афганистана
Федор Смолов рассказал, почему скрылся с места ДТП в Краснодаре
В Сочи совершил экстренную посадку самолет рейса Санкт-Петербург-Анталья
В администрации Сочи представили новых управленцев
ВТБ и компания "Связной": "Евросеть" запустила сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными
На Кубани выросло производство молока
В Новороссийске откроют первый детский оздоровительный лагерь
В Краснодаре полицейский покончил с собой
Жителя Краснодара отдадут под суд за устроенное пьяное ДТП
В Абхазии монахи 13 монастырей Афона не поедут на церемонию назначения главы Православной церкви Украины
Объекты потребсферы Кубани перечислили в бюджет почти 36 млрд рублей налогов
Компания АСК в 2018 г. увеличила масштабы строительства в 1,8 раза
Вице-мэра Краснодара Сергей Лузинов покинул свой пост
В Краснодаре стартовал конкурс социальной рекламы
В Сочи поймали вора, который украл мобильных телефонов на 1 миллион рублей
В Краснодаре планируют построить 11 новых школ и детских садов
В Краснодаре нашли мумифицированное тело мужчины
Под Кореновском столкнулись два грузовика: мужчину зажало в кабине
В 2018 году на Кубани на 35,4% увеличился миграционный прирост
В Краснодаре на улице Новокузнечной ограничили движение транспорта
В Краснодаре под колёса поезда попала молодая девушка
В краснодарском посёлке Знаменском произошёл пожар
В старых домах Краснодара установят противопожарную сигнализацию