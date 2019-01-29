2019-01-29T14:28:25+03:00
Экономика

На Кубани выросло производство молока

Регион занимает второе место в России по среднесуточным надоям
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Кубанские фермеры получают от каждой коровы по 21 кг молока ежедневно. Это на 0,5 кг больше, чем в начале 2018 года. Стоит отметить, что по среднесуточному надою регион занимает второе место в России.

- В числе лидеров по надою – Павловский, Выселковский, Тихорецкий, Мостовской, Усть-Лабинский, Приморско-Ахтарский районы и Краснодар, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

На сегодняшний день валовый надой молока в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах края сегодня превышает 2,9 тыс. тонн. Этот показатель на 74 тонны больше, чем в 2018 году. Стоит отметить, что в минувшем году фермеры Краснодарского края получили от каждой коровы в среднем по 7775 кг молока – это абсолютный рекорд отрасли.

Стоит отметить, что сельхозпроизводители Краснодарского края ежегодно получают финансовую поддержку в рамках реализации различных программ. Средства поступают из федерального и регионального бюджетов.

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