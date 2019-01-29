2019-01-29T14:54:08+03:00
Общество

В администрации Сочи представили новых управленцев

Названы имена руководителей управления социальной политики и управления молодежной политики
Максим ОСОКИН
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Фото: sochi.scapp.ruФото: sochi.scapp.ru
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В администрации Сочи назвали имена новых руководителей управления социальной политики и управления молодежной политики.29 января 2019 года их объявил глава города-курорта Анатолий Пахомов.

- Управление социальной политики возглавил Александр Митников. Начальником управления молодежной политики стал Вахтанг Хикландзе, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Митников работает в сочинской администрации с 2008 года. До недавнего времени он занимал различные должности: от начальника отдела кадрово-правовой работы управления здравоохранения до замдиректора департамента муниципальной службы и кадровой политики.

Вахтанг Хикландзе с 2012 по 2015 год работал в «Центре развития молодежи». В марте 2017 года он занял должность замначальника управления молодежной политики администрации Сочи, где проработал до января 2019-го.

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